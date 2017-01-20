تغطية كاملة لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تجري الآن مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، حيث يؤدي اليمين الدستورية قبل تسلمه قياده بلاده، يغادر بعدها الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما البيت الأبيض. DW تتابع أولا بأول مراسم التنصيب. فكونوا معنا.
16:57 الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري يحضران حفل تنصيب ترامب أمام الكابيتول.
16:55 الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما يغادر البيت الأبيض نهائيا برفقة زوجته ميشال.
16:50 حاول ناشطون ليبراليون يحتجون على تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة منع وصول مؤيديه إلى مكان الاحتفال بالتنصيب.
16:45 حطمت مجموعة من المحتجين المتشحين بالسواد والمعارضين لتنصيب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة واجهات متاجر ونوافذ سيارات خلال مسيرة احتجاجية في واشنطن اليوم الجمعة.
16:16 وجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما اليوم الجمعة كلمة الشكر الأخيرة إلى الشعب الأمريكي بينما كان يلوح للصحفيين خارج المكتب البيضاوي حيث نطق بعبارة ” شكرا لكم “.
وردا على سؤال وجهه أحد الصحفيين لأوباما، الذي كان يتجول لأخر مرة على طول رواق البيت الأبيض، حول ما إذا كان سيشعر بالحنين ؟” أجاب أوباما “بالطبع”. وردا على سؤال آخر عما يريد أن يقوله في كلماته الأخيرة إلى الشعب الأمريكي، في الوقت الذي يترك فيه مهام منصبه بعد ثماني سنوات، قال أوباما ببساطة “شكرا لكم”.
15:35غادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما صباح الجمعة المكتب البيضاوي للمرة الأخيرة قبل أن يتجه لاستقبال الرئيس المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في البيت الأبيض. ودخل أوباما البيت الأبيض حيث يعمل الرؤساء الأميركيون حاملا رسالة للرئيس الذي سيخلفه ووضعها على المكتب الذي يستخدمه الرؤساء المتعاقبون ويعود للقرن التاسع عشر. ثم سيتناول باراك وميشيل أوباما الشاي مع الزوجين ترامب قبل أن يغادروا معا إلى الكابيتول “مقر الكونغرس الأمريكي” لحفل التنصيب.
15:42 وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ويستقبله الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما وزوجته ميشال.
14:25 بدء مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بتوجهه إلى كنيسة القديس يوحنا قرب البيت الأبيض
14:52 يحضر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قداسا في كنيسة “سان جون” التاريخية بالقرب من البيت الابيض. ويمثل القداس البداية التقليدية للمراسم
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