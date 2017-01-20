تغطية كاملة لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

16:57 الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري يحضران حفل تنصيب ترامب أمام الكابيتول.

بيل وهيلاري كلينتون عند وصولهما إلى باحة الكابيتول لحضور مراسم تنصيب ترامب.

16:55 الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما يغادر البيت الأبيض نهائيا برفقة زوجته ميشال.

16:50 حاول ناشطون ليبراليون يحتجون على تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة منع وصول مؤيديه إلى مكان الاحتفال بالتنصيب.

16:45 حطمت مجموعة من المحتجين المتشحين بالسواد والمعارضين لتنصيب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة واجهات متاجر ونوافذ سيارات خلال مسيرة احتجاجية في واشنطن اليوم الجمعة.

مراسم تنصيب ترامب رافقتها احتجاجات واسعة في واشنطن

16:16 وجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما اليوم الجمعة كلمة الشكر الأخيرة إلى الشعب الأمريكي بينما كان يلوح للصحفيين خارج المكتب البيضاوي حيث نطق بعبارة ” شكرا لكم “.

وردا على سؤال وجهه أحد الصحفيين لأوباما، الذي كان يتجول لأخر مرة على طول رواق البيت الأبيض، حول ما إذا كان سيشعر بالحنين ؟” أجاب أوباما “بالطبع”. وردا على سؤال آخر عما يريد أن يقوله في كلماته الأخيرة إلى الشعب الأمريكي، في الوقت الذي يترك فيه مهام منصبه بعد ثماني سنوات، قال أوباما ببساطة “شكرا لكم”.

15:35غادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما صباح الجمعة المكتب البيضاوي للمرة الأخيرة قبل أن يتجه لاستقبال الرئيس المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في البيت الأبيض. ودخل أوباما البيت الأبيض حيث يعمل الرؤساء الأميركيون حاملا رسالة للرئيس الذي سيخلفه ووضعها على المكتب الذي يستخدمه الرؤساء المتعاقبون ويعود للقرن التاسع عشر. ثم سيتناول باراك وميشيل أوباما الشاي مع الزوجين ترامب قبل أن يغادروا معا إلى الكابيتول “مقر الكونغرس الأمريكي” لحفل التنصيب.

باراك أوباما يستقبل دونالد ترامب عند مدخل البيت الأبيض

15:42 وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ويستقبله الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما وزوجته ميشال.

مشاهدة الفيديو00:56 حقائق حول حفل تنصيب دونالد ترامب

14:25 بدء مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بتوجهه إلى كنيسة القديس يوحنا قرب البيت الأبيض

14:52 يحضر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قداسا في كنيسة “سان جون” التاريخية بالقرب من البيت الابيض. ويمثل القداس البداية التقليدية للمراسم