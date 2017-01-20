 المفاجآت تتواصل.. صائد الكبار يقصي الاتحاد من كأس الملك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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المفاجآت تتواصل.. صائد الكبار يقصي الاتحاد من كأس الملك

المفاجآت تتواصل.. صائد الكبار يقصي الاتحاد من كأس الملك
المناطق_متابعات

أقصى فريق الطائي مساء اليوم ضيفه فريق الاتحاد بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على أرضية استاد مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بمدينة حائل ضمن مرحلة الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأفتتح الطائي أهداف اللقاء في الشوط الإضافي الأول، عن طريق لاعبه سليمان الشمري برأسية من داخل منطقة الجزاء (91)، وبعد مرور أقل من دقيقة تمكن الطائي من إضافة الهدف الثاني بقدم لاعبه حسن الحجي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يقلص الاتحاد الفارق عن طريق لاعبه عبد العزيز العرياني (99).

وصعد فريق الطائي لدور الـ16 من المسابقة، على أن يلاقي فريق العدالة بالأحساء.

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