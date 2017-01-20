الدنمارك ترسل قوات خاصة لمحاربة داعش في سوريا

وقال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن: “بناء على طلب من التحالف قررت الحكومة توسيع نطاق مهام قواتنا الخاصة في العراق وسوريا.”

ووافقت الدنمارك في أبريل الماضي على إرسال جنود بينهم أفراد من القوات الخاصة إلى المنطقة. وتعمل هذه القوات من قاعدة الأسد الجوية في العراق.

وفشلت الحكومة الدنماركية آنذاك في الحصول على موافقة سياسية على عمل قواتها داخل سوريا، لكن البرلمان وافق الجمعة على نشر60 من أفراد القوات الخاصة هناك.

ونقلت رويترز عن سامويلسن قوله: “أنا سعيد لأن أغلبية من في البرلمان أيدت ذلك”، مضيفا أن الجنود الدنماركيين سيعملون في المنطقة الحدودية مع العراق.

وإلى جانب ذلك قالت الدنمارك إنها ستسمح لفرقاطة بالعمل بشكل مشترك مع حاملة طائرات أميركية من فبراير وحتى مايو.