 الدنمارك ترسل قوات خاصة لمحاربة داعش في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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الدنمارك ترسل قوات خاصة لمحاربة داعش في سوريا

الدنمارك ترسل قوات خاصة لمحاربة داعش في سوريا
المناطق - وكالات

أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، أنها سترسل نحو 60 من أفراد القوات الخاصة للانضمام إلى قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا.

وقال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن: “بناء على طلب من التحالف قررت الحكومة توسيع نطاق مهام قواتنا الخاصة في العراق وسوريا.”

ووافقت الدنمارك في أبريل الماضي على إرسال جنود بينهم أفراد من القوات الخاصة إلى المنطقة. وتعمل هذه القوات من قاعدة الأسد الجوية في العراق.

وفشلت الحكومة الدنماركية آنذاك في الحصول على موافقة سياسية على عمل قواتها داخل سوريا، لكن البرلمان وافق الجمعة على نشر60 من أفراد القوات الخاصة هناك.

ونقلت رويترز عن سامويلسن قوله: “أنا سعيد لأن أغلبية من في البرلمان أيدت ذلك”، مضيفا أن الجنود الدنماركيين سيعملون في المنطقة الحدودية مع العراق.

وإلى جانب ذلك قالت الدنمارك إنها ستسمح لفرقاطة بالعمل بشكل مشترك مع حاملة طائرات أميركية من فبراير وحتى مايو.

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