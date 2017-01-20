 احتجاجات في عواصم عالمية ضد ترامب في يوم تنصيبه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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احتجاجات في عواصم عالمية ضد ترامب في يوم تنصيبه

احتجاجات في عواصم عالمية ضد ترامب في يوم تنصيبه
المناطق - وكالات

خرج نحو مئتي متظاهر إلى شوارع العاصمة البريطانية لندن اليوم الجمعة لإبداء معارضتهم للرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب في يوم تنصيبه.

تجمعت جماعات النشطاء عند تسعة جسور مختلفة على طول نهر التايمز الساعة 0830 صباحاً بالتوقيت المحلي لعرض لافتات تحمل رسائل مثل “ابن جسور وليس جدراناً” و”متحدون ضد الرهاب من الإسلام” في إشارة إلى اثنين من أكثر السياسات المثيرة للجدل لترامب وهي بناء جدار على الحدود المكسيكية وتقييد دخول المسلمين الأمم المتحدة.

طوكيو
وفي طوكيو، احتشد مئات من المتظاهرين معظمهم من النساء في وسط البلاد لإبداء معارضتهم لمواقف دونالد ترامب بشأن حقوق المرأة قبل ساعات من تنصيبه رسمياً الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وتحمل ما يقرب من 1000 متظاهر قسوة الطقس الشتوي للتعبير عن مخاوفهم للسنوات الأربع المقبلة في رئاسة ترامب.

وتشعر النساء بالقلق من أن رئاسة ترامب قد تمثل انتكاسة أو تدمر الكثير من حقوقهن وحملن لافتات ورددن الشعارات وهن يسرن نحو حي روبونجي وهو أحد أشهر المناطق الدولية في طوكيو.

وأقيم التجمع من أجل النساء غير القادرات على المشاركة في “مسيرة النساء في واشنطن” التي ستقام غداً السبت (21 يناير كانون الثاني).

ألمانيا
وفي برلين، احتشد محتجون عند النصب التذكاري لجدار برلين في إطار سلسلة من الأحداث التي تُقام في أنحاء ألمانيا بهدف التعبير عن الاستياء إزاء دونالد ترامب.

ورفع المتظاهرون لافتات يحمل كل منها حرفاً مكونة عبارة “السيد الرئيس.. الجدران تفرق. ابن الجسور”.

الفلبين
وفي الفلبين تجمع حوالي 200 متظاهر من جماعة قومية فلبينية في احتجاج استمر حوالي ساعة خارج السفارة الأمريكية في مانيلا.

ورفع بعضهم لافتات تطالب برحيل القوات الأمريكية عن الفلبين في حين أحرق آخرون علماً أمريكياً من الورق عليه صورة لوجه ترامب.

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