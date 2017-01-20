 ملتقى اثرائي لـ ٥٢ طالبة موهوبة بتعليم جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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ملتقى اثرائي لـ ٥٢ طالبة موهوبة بتعليم جدة

ملتقى اثرائي لـ ٥٢ طالبة موهوبة بتعليم جدة
المناطق - محمد آل طاوي - جدة

أطلقت إدارة الموهوبات بتعليم جدة فعاليات ملتقى “معاً لإثراء الموهبة ” الذي ينظمه إدارة ومركز الموهوبات بجدة بمشاركة ٥٢ طالبة موهوبة  من المرحلة الابتدائية بفصول الموهوبات في مدارس التعليم العام، ويهدف الملتقى الذي دشنته مديرة ادارة الموهوبات بتعليم جدة الدكتورة نورة الغامدي وتستمر فعالياته لمدة أسبوعين إلى إعداد جيل مبدع من الموهوبات ليكن عالمات المستقبل المتميزات بالإنتماء الديني والوطني وتوجيه قدراتهن في سبيل ذلك .
وكانت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نور باقادر قد زارت فعاليات الملتقى واطلعت على برامجه وما يقدم فيه واستمعت لاراء الطالبات المشاركات وأشادت بالجهود المبذولة من منسوبات الإدارة والمركز والذين سعوا في رعاية الموهوبات بإعتبارهم مستقبل الوطن وأمله .
‏من جانبها اكدت الدكتورة نورة الغامدي حرص ادارة تعليم جدة على تهئة بيئة داعمة للموهبة لتضمن رعاية الموهوبين في جو محفز على إنتاج الإبداع والإبتكار ايمانا بما تمتلكه هذه الفئة من قدرات عالية وأداء متميز يساعد على تقدم الأمم والمجتمعات وتطورها تحقيقاً لأحد أهم عناصر رؤية المملكة 2030

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