شرطة الرياض : لم نسجل أي بلاغ للسطو على عائلات في احدى الاستراحات

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض : أنه بالاشارة الى المقطع الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل المتضمن تعرض مجموعه من المواطنين للسطو أثناء تواجدهم في احدى الاستراحات غرب العاصمة الرياض برفقة عوائلهم فإن جميع ما ورد في المقطع الصوتي غير صحيح جملة و تفصيلاً و لم تسجل أياً من مراكز شرطة العاصمة أي بلاغ مشابه .

و أهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة بالجميع بالبعد عن تداول الشائعات و أنه جاري تحديد هوية صاحب المقطع لتطبيق النظام بحقه .

– و بالله التوفيق –