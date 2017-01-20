خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق .

وأشاد حفظه الله بهذه المناسبة بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، مؤكدا الحرص على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة وفق رؤية استراتيجية شاملة تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.