الجوف تحتفل بمهرجانها السنوي للزيتون بعنوان #زيتنا_من_جوفنا

تحتفل منطقة الجوف الأربعاء القادم باطلاق فعاليات مهرجانها السنوي للزيتون بعنوان #زيتنا_من _جوفنا، ويستمر حتى 6 /5 / 1438هـ، وذلك بمركز الأمير عبدالاله الحضاري بمدينة سكاكا .

وأوضح رئيس لجنة الإعلام والتسويق للمهرجان تيسير بن عبدالرحمن العيد، أن شعار هذا العام للمهرجان جاء لإيضاح وصول زيت الجوف لجميع مناطق المملكة بعد مرور عشر سنوات على المهرجان، كذلك العمل على رفع رقعة الاستثمار بزيت الجوف والإكتفاء بمنتج وطني ينافس منتجات الزيتون عالميا وفق رؤية 2030 التي تسعى لإيجاد مصادر للاستثمار بعيداً عن النفط , إضافة للاستثمارات الأخرى بشجرة الزيتون بعيداً عن الزيت ، وهو حقل استثماري وطني خصب .

وأضاف العيد إلى أن النسخة العاشرة تعد احتفالية تاريخية بعد أن حقق المهرجان نقلة كبيرة لمنتج المنطقة من الزيتون وزيته، حيث أصبح اليوم ماركة عالمية تمتلك مساحة جيدة بالسوق السعودي والخليجي .

وبين المدير التنفيذي للمهرجان حسين بن علي الخليفة من جهته أن مهرجان الزيتون يضم العديد من الأجنحة والمعارض حيث يعد معرض الزيتون الأكبر خليجياً ويضم أجنحة للمزارعين يعرضون إنتاجهم المستخلص من شجرة الزيتون, ومعرض شركة أرامكو السعودية ، ومعرض الأسر المنتجة الذي يعرض السدو والنسيج والمشغولات اليدوية ، ومعرض المأكولات الشعبية ويشارك فيه سيدات يقدمن المأكولات الشعبية المتنوعة ، ومعرض شركة سابك حيث تشارك بقافلة العلوم وهي قافلة تقدم العديد من الفعاليات العملية المتنوعة بطرق مختلفة للأطفال ، ومعرض براعم التحدي ويضم عدد من المبادرات لذوي الاحتياجات الخاصة ، ومعرض الهيئة العامة للرياضة ويضم أنشطة ثقافية متنوعة ، والمعارض الحكومية لجهات مختلفة تعرض خدماتها وأعمالها ، والمعارض النسائية الخاصة ضمن الفعاليات النسائية ، إضافة لخيمة العرض والفعاليات و أخيرا معرض التسوق .

وأفاد الخليفة أن هذه الدورة تعد الأضخم في عدد المعارض والعارضين بأنشطة متنوعة ، حيث حرص المهرجان على أن تكون نقلة مميزة للمهرجان الذي يحتفل بعامه العاشر ، وأكد على أن فعاليات المهرجان ومعارضه محفزة لزيارته .