ولي العهد يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ، والمزيد من الرقي والتقدم لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.