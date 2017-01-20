القادسية إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم بعد فوزه على الصفا بأربعة أهداف دون رد .

تأهل فريق القادسية إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره الصفا بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن دور الـ32 من المسابقة .

وسجل للقادسية محترفه باتريك ثلاثة أهداف بالدقائق 20 و 47 و 87 ولاعبه مازن ابو شرارة بالدقيقة 92 ، ليتأهل الفريق لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي والشعلة .