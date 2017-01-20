 القادسية إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم بعد فوزه على الصفا بأربعة أهداف دون رد . | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ولي ولي العهد يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية استهداف مبنى مديرية أمن إسطنبول بقذيفة صاروخية أخطأت هدفها القادسية إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم بعد فوزه على الصفا بأربعة أهداف دون رد . ولي العهد يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية الجوف تحتفل بمهرجانها السنوي للزيتون بعنوان #زيتنا_من_جوفنا خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ترامب: سوف نحارب التطرف الإسلامي العنيف وسنقضي عليه طالب بنشر عيادات لتأهيل أكثر من مليون سعودي ضعيف بصر.. الرحيلي يطالب بإنشاء كليات ومعاهد متخصصة لتخريج كوادر سعودية في تأهيل ضعاف البصر شرطة الرياض : لم نسجل أي بلاغ للسطو على عائلات في احدى الاستراحات ملتقى اثرائي لـ ٥٢ طالبة موهوبة بتعليم جدة “سعودية” تتحدث عن تمكين المرأة السعودية في الرؤية 2030 بمؤتمر تاسكا الدولي بتركيا احتجاجات في عواصم عالمية ضد ترامب في يوم تنصيبه

القادسية إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم بعد فوزه على الصفا بأربعة أهداف دون رد .

القادسية إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم بعد فوزه على الصفا بأربعة أهداف دون رد .
واس - الرياض

تأهل فريق القادسية إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره الصفا بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن دور الـ32 من المسابقة .
وسجل للقادسية محترفه باتريك ثلاثة أهداف بالدقائق 20 و 47 و 87 ولاعبه مازن ابو شرارة بالدقيقة 92 ، ليتأهل الفريق لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي والشعلة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>