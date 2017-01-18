 استهداف مبنى مديرية أمن إسطنبول بقذيفة صاروخية أخطأت هدفها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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استهداف مبنى مديرية أمن إسطنبول بقذيفة صاروخية أخطأت هدفها

استهداف مبنى مديرية أمن إسطنبول بقذيفة صاروخية أخطأت هدفها
المناطق - وكالات

أطلق صاروخ قرب مقر قيادة الشرطة في إسطنبول، ثاني أكبر المدن التركية، الجمعة، لكنه أخطأ الهدف ولم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى. حسب ما ذكر تلفزيون سي إن. إن. ترك.

وتعرضت تركيا لسلسلة من الهجمات بالقنابل وإطلاق النار في الأشهر القليلة الماضية. وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن بعضها في حين ألقي بالمسؤولية عن هجمات أخرى على تنظيم داعش.

ويقع مقر الشرطة في حي الفاتح باسطنبول في الجزء الأوروبي من المدينة.

وعشية العام الجديد، قتل مسلح 39 شخصا في ملهى ليلي باسطنبول في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وفي العاشر من ديسمبر انفجرت قنبلتان خارج استاد لكرة القدم في المدينة، فقتلتا 44 شخصا في هجوم أعلن مسلحون أكراد مسؤوليتهم عنه.

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