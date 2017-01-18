استهداف مبنى مديرية أمن إسطنبول بقذيفة صاروخية أخطأت هدفها

وتعرضت تركيا لسلسلة من الهجمات بالقنابل وإطلاق النار في الأشهر القليلة الماضية. وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن بعضها في حين ألقي بالمسؤولية عن هجمات أخرى على تنظيم داعش.

ويقع مقر الشرطة في حي الفاتح باسطنبول في الجزء الأوروبي من المدينة.

وعشية العام الجديد، قتل مسلح 39 شخصا في ملهى ليلي باسطنبول في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وفي العاشر من ديسمبر انفجرت قنبلتان خارج استاد لكرة القدم في المدينة، فقتلتا 44 شخصا في هجوم أعلن مسلحون أكراد مسؤوليتهم عنه.