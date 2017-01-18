 ولي ولي العهد يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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ولي ولي العهد يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

ولي ولي العهد يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
واس - الرياض

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وعبر سمو ولي ولي العهد عن أصدق التهاني لفخامته ، متمنياً له دوام الصحة والسعادة ، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من الرقي والتطور.

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