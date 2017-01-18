ترامب ملتزم بالتخلص من خطة أوباما بشأن المناخ

وذكر موقع البيت الأبيض أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بالتخلص من خطة العمل بشأن المناخ التي وضعها الرئيس السابق باراك أوباما وغيرها من المبادرات البيئية الأخرى.



وقال الموقع “الرئيس ترامب ملتزم بالتخلص من سياسات ضارة وغير ضرورية مثل خطة العمل بشأن المناخ وقاعدة المياه الأمريكية. رفع هذه القيود سيساعد إلى حد بعيد العمال الأمريكيين وسيزيد الأجور بأكثر من 30 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة.”



واقترحت خطة أوباما للمناخ تخفيضات في الانبعاثات الأميركية لغاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق وسائل من بينها الحفاظ على الغابات وتشجيع زيادة استخدام مصادر الوقود المتجددة النظيفة.



وجاء على الموقع أن جهود ترامب لتعزيز قطاع النفط والغاز الأميركي سيساعد على زيادة إيرادات الحكومة “لبناء طرقنا ومدارسنا وجسورنا وبنيتنا الأساسية العامة.”



وأدى ترامب اليمين الدستورية رئيسا في وقت سابق من يوم الجمعة.