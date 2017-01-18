 ترامب ملتزم بالتخلص من خطة أوباما بشأن المناخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السفارة السعودية في الأردن تتابع حالة 39 سجين سعودي بينهم امرأة واحدة مستشفى قوى الأمن بالرياض يدشن ” رقمنة ” طب الطوارىء مسؤول أمريكي: مقتل 100 من القاعدة في ضربة جوية في سوريا الأهلي إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على الشعلة بهدفين مقابل هدف البيت الأبيض: ترامب سيطور دفاعاً صاروخياً لمواجهة إيران وكوريا الشمالية المركز الاعلام بالباحة ينظم دورة مهارات واساسيات التصوير الفوتوغرافي لأفراد الدفاع المدني بالمنطقة ترامب ملتزم بالتخلص من خطة أوباما بشأن المناخ وفاة وإصابة خمسة وافدين بطريق ضباء – شرما ( تريم ) ولي ولي العهد يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية استهداف مبنى مديرية أمن إسطنبول بقذيفة صاروخية أخطأت هدفها القادسية إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم بعد فوزه على الصفا بأربعة أهداف دون رد . ولي العهد يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

ترامب ملتزم بالتخلص من خطة أوباما بشأن المناخ

ترامب ملتزم بالتخلص من خطة أوباما بشأن المناخ
المناطق - وكالات

اكتملت الاستعدادات لحفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب أمام مبنى كابتول هيل في العاصمة واشنطن.

وذكر موقع البيت الأبيض أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بالتخلص من خطة العمل بشأن المناخ التي وضعها الرئيس السابق باراك أوباما وغيرها من المبادرات البيئية الأخرى.
              
وقال الموقع “الرئيس ترامب ملتزم بالتخلص من سياسات ضارة وغير ضرورية مثل خطة العمل بشأن المناخ وقاعدة المياه الأمريكية. رفع هذه القيود سيساعد إلى حد بعيد العمال الأمريكيين وسيزيد الأجور بأكثر من 30 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة.”
              
واقترحت خطة أوباما للمناخ تخفيضات في الانبعاثات الأميركية  لغاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق وسائل من بينها الحفاظ على الغابات وتشجيع زيادة استخدام مصادر الوقود المتجددة النظيفة.
              
وجاء على الموقع أن جهود ترامب لتعزيز قطاع النفط والغاز الأميركي سيساعد على زيادة إيرادات الحكومة “لبناء طرقنا ومدارسنا وجسورنا وبنيتنا الأساسية العامة.”
              
وأدى ترامب اليمين الدستورية رئيسا في وقت سابق من يوم الجمعة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>