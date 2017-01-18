 المركز الاعلام بالباحة ينظم دورة مهارات واساسيات التصوير الفوتوغرافي لأفراد الدفاع المدني بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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المركز الاعلام بالباحة ينظم دورة مهارات واساسيات التصوير الفوتوغرافي لأفراد الدفاع المدني بالمنطقة

المركز الاعلام بالباحة ينظم دورة مهارات واساسيات التصوير الفوتوغرافي لأفراد الدفاع المدني بالمنطقة
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر

ينظم المركز الإعلامي بالباحة وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة دورة تدريبة في مهارات واساسيات التصوير الفوتوغرافي ومعالجة الصور والتصوير الصحفي وذلك بقاعة المركز بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة صباح الاثنين القادم .

وأوضح مدير المركز الاعلامي بالباحة  محمد بن صالح آل ناجم أن هذه الدورة تأتي ضمن نشاطات المركز لهذا العام ويقوم بالتدريب فيها رئيس لجنة التصوير الضوئي بجمعية الثقافة والفنون المصور أحمد سليمان وذلك بدعم وتمويل من الصافي لأنظمة الأمن والسلامة فرع مجموعة حاتم الصافي.

وأشار أل ناجم الى  أن المركز يحرص على تبنى كافة مبادرات المتعلقة بالمجال الإعلامي من دورات متخصصة في التحرير الصحفي أو التصوير أو العلاقات العامة والاعلام وبناء شركات مع كافة الجهات في القطاع الحكومي والخاص.

مثمناً دعم رجل الاعمال حاتم الصافي لكثير من برامج المركز ورعايته لهذه الدورة على وجه الخصوص الغير مستغربة منه .

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