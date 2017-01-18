 الأهلي إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على الشعلة بهدفين مقابل هدف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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الأهلي إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على الشعلة بهدفين مقابل هدف

الأهلي إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على الشعلة بهدفين مقابل هدف
المناطق - متابعات

حقق الأهلي فوزاً صعباً على الشعلة بهدفين لهدف ليتأهل إلى دوري الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة مساء اليوم الجمعة، بكر سلمان المؤشر بإحراز الهدف الأول للأهلي عند الدقيقة 15 بالشوط الأول، وأدرك اللاعب سعد الدوسري هدف التعادل للشعلة عند الدقيقة 50، وخطف حسين المقهوي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الزمن بدل من الضائع، وشهدت المباراة مشاركة اللاعبان المنضمان مؤخراً للأهلي سعيد المولد والعراقي سعد الأمير.

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