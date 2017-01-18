مستشفى قوى الأمن بالرياض يدشن ” رقمنة ” طب الطوارىء

دشن مستشفى قوى الأمن بالرياض، نظام المتابعة الطبي الإلكتروني (ePN) الخاص بالمرضى المراجعين لإدارة طب الطوارئ. وقال الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي ، المدير العام لبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، إن التعاون بين إدارتي طب الطوارئ وتقنية المعلومات، قد أثمر منتج اتقنيا عالي الجودة، يدعم خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى، مؤكداً الإستمرار في التطوير لرفع مستوى الأداء.

وأوضح الدكتور سعد العسيري، مدير إدارة طب الطوارئ ، أن النظام يهدف الى تحسين الأداء ورفع معايير جودة العمل بإدارة الطوارئ وتمكينها من تعجيل إنجاز إجراءات المرضى الطبية وتقليص فترة بقائهم في المستشفى، من خلال عرض كافة معلومات المريض وما تم إتخاذه بشأنه إلكترونياً. و يعمل على تنظيم المرضى ، ومتابعة حالاتهم الصحية وفرز التي تستدعي التدخل الطبي المباشر، ويوفر وقت الطاقم الطبي لخدمة عدد أكبر من المرضى. وعبره تستطيع الإدارة الطبية من داخل المستشفى أو خارجه الإطلاع على أعداد المرضى ومدة إنتظارهم، ورصد جميع الأحداث والخدمات التي تم تقديمها للمريض ، و توثيق هوية مقدم الخدمة بالتاريخ والوقت.

ولفت العسيري إلى أن نظام (ePN) يأتي متكاملاً مع نظام الإستدعاء الآلي للمريض الذي تم تشغيله في أبريل 2015م ، ويمّكن المرضى والمراجعين من معرفة مستوى حالتهم المرضية و التعرف على ترتيب الحالات الموجودة بالانتظار بشفافية ووضوح. وتوقّع أن يتم تسجيل أكثر من 140000 حالة بنهاية عام 2017م.

وأشار المهندس أنس البابطين ، مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات للتطبيقات، إلى أن العمل في تطوير النظام بدأ نهاية عام 2015م، بجهود فريق عمل داخلي متكامل من إدارة تقنية المعلومات وفق أفضل المعايير التقنية العالمية، إستجابة لطلب إدارة طب الطوارئ، وتوافقاً مع سياسات المستشفى الخاصة بالإستخدام الأمثل للموارد. وقال المهندس فيصل الفوزان ، مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات، إن نظام (ePN) يشّكل نقلة نوعية في إستخدامات التقنية في المستشفيات، كونهسيزيد سرعة إتمام إجراءات المريض الطبية ودقة نقل معلوماته داخل أقسام الطوارئ.