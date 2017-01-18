السفارة السعودية في الأردن تتابع حالة 39 سجين سعودي بينهم امرأة واحدة

تتابع سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن حالة 39 سجين سعودي بينهم امرأة واحدة يقبعون في سجون مختلفة في الأردن .

وأوضح المتحدث الرسمي في سفارة خادم الحرمين لدى الأردن عبدالسلام العنزي وفقا لـ” الرياض” بأن عدد السجناء السعوديين “39” سجين سعودي بينهم سجينة سعودية واحدة ،حيث بلغ عدد المحكومين منهم “20”سجين فيما بلغ عدد الموقفين “19” موقوف ،وأضاف بأن أغلب القضايا المتهمين بها هي قضايا تتعلق في بالمخدرات والتهريب ومواضيع أخرى ،وأكد بأن السفارة تقوم بمتابعة دورية للسجناء بناء على توجيه ومتابعة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وذلك من خلال الزيارات الخاصة للسجناء والاطلاع على أوضاعهم داخل السجون والسؤال عن احتياجاتهم ومحاولة تأمين متطلباتهم ،إضافة إلى تزويد المحكومين منهم بإعاشة وكسوة سنوية لتغطية احتياجاتهم ،وأشار إلى أن حالة السجناء السعوديين الصحية في سجون الأردن بشكل عام جيدة ،وعند تعرض أحداهم لعارض صحي تقوم السفارة بالتعاون والتنسيق مع مسؤولين السجن بمتابعة الحالة والاطمئنان على صحته ،لافتاً بأن هناك اتفاقيات بين البلدين الشقيقين لتبادل السجناء والتي تم تفعليها مؤخراً بتبادل ثمانية سجناء بين المملكة والأردن بينهم ثلاثة سجناء أردنيين وخمسة سجناء سعوديين محكومين في قضايا سالبة للحرية .

يذكر أن سجين سعودي واحد يقبع في السجون الأردنية محكوم بمدة 20 عام بتهمة الإرهاب وتم القبض عليه عام 2004م في الأردن ،فيما يعاني عدد من السجناء من التأخر في البت في قضاياهم .