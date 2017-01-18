ألمانيا: ساعدنا في التوسط في وقف لإطلاق النار في وادي بردى

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، إن دبلوماسيين ألماناً ساعدوا في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات المعارضة في وادي بردى قرب دمشق بهدف إعادة إمدادات المياه إلى العاصمة.

ويهدف الاتفاق – الذي أوردته أولا مجلة دير شبيغل الألمانية – إلى منح خصوم الحكومة السورية فرصة للانسحاب من الوادي والذهاب إلى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

ولم يتضح على الفور موعد سريان وقف إطلاق النار وأشارت تقارير غير مؤكدة في مواقع للتواصل الاجتماعي إلى استمرار القصف في المنطقة.

وقالت دير شبيغل إن الاتفاق ينص على السماح لخبراء بإصلاح محطة للضخ لحقت بها أضرار أثناء القتال وهو ما سيسمح باستئناف إمدادات المياه إلى دمشق.

وقال محافظ ريف دمشق الأسبوع الماضي إن مهندسين دخلوا البلدة التي تقع فيها محطة المياه لإجراء إصلاحات في إطار اتفاق أوسع يشمل رحيل بعض مقاتلي المعارضة من وادي بردى.

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الخطة خرجت عن مسارها بعد أن قتل رجال مسلحون رئيس وفد التفاوض الذي كان يشرف على تنفيذ الاتفاق والإصلاحات.

وأصبح وادي بردى الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة منذ 2012 جبهة قتال رئيسية في الحرب السورية وتسببت الأضرار التي لحقت بمحطة الضخ في نقص حاد في المياه في العاصمة السورية منذ بداية العام.