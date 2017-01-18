نائب ميركل: علينا الاستعداد “لأوقات صعبة” تحت إدارة ترامب

قال نائب المستشارة الألمانية زيجمار جابرييل اليوم الجمعة، إن بلاده ستحتاج إلى استراتيجية اقتصادية جديدة تتجه إلى آسيا إذا ما بدأت الإدارة الأمريكية الجديدة حرباً تجارية مع الصين، محذراً من “أوقات صعبة” بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال جابرييل في مقابلة مع تلفزيون “زد.دي.إف” في أول رد فعل رسمي من جانب ألمانيا على تنصيب ترامب “ما سمعناه اليوم كان نبرات قومية عالية، أعتقد أنه علينا التأهب لأوقات صعبة”.

وأضاف أن ترامب “كان جاداً جداً” في خطاب تنصيبه، وهو ما يعني أنه سينفذ تعهداته فيما يتعلق بالتجارة والقضايا الأخرى ويحولها إلى فعل.

وقال إن على أوروبا وألمانيا أن تقفا سوياً “للدفاع عن مصالحنا”.

يذكر أن الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا، وحذر ترامب من أن إداراته ستفرض ضريبة نسبتها 35 بالمئة على السيارات التي تخطط “بي.إم.دبليو” الألمانية لإنتاجها في مصنع جديد في المكسيك وتصديرها للسوق الأمريكية.