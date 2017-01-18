 بالفيديو .. اشتباكات وأعمال عنف في واشنطن احتجاجاً على تنصيب ترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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بالفيديو .. اشتباكات وأعمال عنف في واشنطن احتجاجاً على تنصيب ترامب

المناطق - وكالات

وقعت اشتباكات يوم الجمعة بين مئات المتظاهرين والشرطة بواشنطن مع مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلقاء الحجارة وغازات مسيلة للدموع أسفرت عن اعتقال نحو 95 شخصاً و”وقوع أضرار مادية ملموسة” بوسط العاصمة.

وذكر قائد الشرطة بواشنطن بيتر نيوشام في بيان أن المواجهات أسفرت عن “عدة إصابات طفيفة واعتقال نحو 95 شخصاً ووقوع أضرار ملموسة” في منشآت وسيارات.

والمواجهات التي لم تنته بعد، وقعت على بعد أربعة شوارع من موقع سير الموكب الرئاسي الذي سيحمل ترامب إلى البيت الأبيض في الساعات المقبلة.

وحطم ناشطون يرتدون ملابس سوداء نوافذ متاجر وسيارات في واشنطن واشتبكوا مع الشرطة التي ردت بإطلاق رذاذ الفلفل وقنابل صوتية.

وسار حوالي 500 شخص بعضهم يضعون أقنعة على الوجه في شوارع وسط المدينة وحطموا نوافذ فرع لمصرف بنك أوف أمريكا وأحد مطاعم مكدونالز ومتجراً لستارباكس وكلها رموز للنظام الرأسمالي الأمريكي.

وردد الحشد هتافات مناهضة لترامب وحملوا لافتة واحدة على الأقل كتب عليها “اجعلوا العنصريين يخافون مجدداً” للسخرية من شعار حملة ترامب “اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً”.

وحطم المحتجون أيضاً بضع سيارات وقذفوا سلالاً للقمامة وصناديق لبيع الصحف في الشوارع

وبدا أن عدد الأشخاص الذين حضروا لمشاهدة مراسم أداء اليمين أقل كثيراً من أولئك الذين حضروا حفل تنصيب الرئيس باراك أوباما لفترة رئاسته الأولى في 2009 والذي قدر بحوالي مليونين.

وفي وقت سابق سد نشطاء ليبراليون في احتجاج نظمته جماعة تطلق على نفسها (عرقلوا 20 يناير) نقاط التفتيش الأمنية المؤدية إلى مكان حفل التنصيب. وقامت الشرطة بإبعاد بعضهم.

ومن المتوقع أن يكون أكبر الاحتجاجات مسيرة للنساء يوم السبت في واشنطن من المنتظر أن يشارك فيها نحو 200 ألف شخص من مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

ونشر جهاز الأمن الرئاسي وشرطة واشنطن ووكالات أمنية أخرى نحو 28 ألف فرد لتأمين منطقة مساحتها حوالي ثمانية كيلومترات مربعة في وسط واشنطن.

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