 فوائد مدهشة للفلفل الحار.. يقلل السمنة ويقي من أمراض القلب والشرايين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعرف على دليل برنامج “حساب المواطن” بشأن آلية التسجيل والأسئلة الشائعة “الشرعية” على مشارف ميناء المخأ الاستراتيجي وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة اليمامة في الرياض فوائد مدهشة للفلفل الحار.. يقلل السمنة ويقي من أمراض القلب والشرايين بالفيديو .. اشتباكات وأعمال عنف في واشنطن احتجاجاً على تنصيب ترامب نائب ميركل: علينا الاستعداد “لأوقات صعبة” تحت إدارة ترامب ألمانيا: ساعدنا في التوسط في وقف لإطلاق النار في وادي بردى السفارة السعودية في الأردن تتابع حالة 39 سجين سعودي بينهم امرأة واحدة مستشفى قوى الأمن بالرياض يدشن ” رقمنة ” طب الطوارىء مسؤول أمريكي: مقتل 100 من القاعدة في ضربة جوية في سوريا الأهلي إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على الشعلة بهدفين مقابل هدف البيت الأبيض: ترامب سيطور دفاعاً صاروخياً لمواجهة إيران وكوريا الشمالية

فوائد مدهشة للفلفل الحار.. يقلل السمنة ويقي من أمراض القلب والشرايين

فوائد مدهشة للفلفل الحار.. يقلل السمنة ويقي من أمراض القلب والشرايين
المناطق - وكالات

أوصت دراسة حديثة بتناول الفلفل الأحمر الحار، ليس فقط لكونه يضيف نكهة مميزة إلى مذاق أطباقك بل لأنه يطيل العمر.

ويحتوي الفلفل الحار على مادة “كابسيسين” التي تساعد على توازن النظام الغذائي، وفي التقليل من السمنة والوقاية من أمراض القلب والشرايين، تؤكد الدراسة.

الدراسة التي نشرها موقع “بوبليك لايبراري أوف ساينس جورنال”، أجريت على عينة تتكون من 16 ألف شخص بالغ، راقب معدو الدراسة نظامهم الغذائي على مدى سنوات.

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام الفلفل الأحمر الحار، قد يزيد عمرهم 10 سنوات.

وبينت الدراسة أن نسبة الوفيات تراجعت بمعدل 21.6 في المئة لدى الأشخاص الذين استهلكوا الفلفل الأحمر الحار في السنوات الست الماضية، بينما قلت النسبة لدى الأشخاص الذين لا يتناولونه.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن تأثيرات صحية إيجابية ظهرت لدى الأشخاص الذين داوموا على أكل الفلفل الحار، والذين شملتهم العينة وأغلبهم من الفئات الشابة، و”تراجعت نسبة الكوليسترول في أجسامهم كما أن احتمال وفاتهم تراجع بنسبة 13 في المئة”.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>