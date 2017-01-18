فوائد مدهشة للفلفل الحار.. يقلل السمنة ويقي من أمراض القلب والشرايين

أوصت دراسة حديثة بتناول الفلفل الأحمر الحار، ليس فقط لكونه يضيف نكهة مميزة إلى مذاق أطباقك بل لأنه يطيل العمر.

ويحتوي الفلفل الحار على مادة “كابسيسين” التي تساعد على توازن النظام الغذائي، وفي التقليل من السمنة والوقاية من أمراض القلب والشرايين، تؤكد الدراسة.

الدراسة التي نشرها موقع “بوبليك لايبراري أوف ساينس جورنال”، أجريت على عينة تتكون من 16 ألف شخص بالغ، راقب معدو الدراسة نظامهم الغذائي على مدى سنوات.

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام الفلفل الأحمر الحار، قد يزيد عمرهم 10 سنوات.

وبينت الدراسة أن نسبة الوفيات تراجعت بمعدل 21.6 في المئة لدى الأشخاص الذين استهلكوا الفلفل الأحمر الحار في السنوات الست الماضية، بينما قلت النسبة لدى الأشخاص الذين لا يتناولونه.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن تأثيرات صحية إيجابية ظهرت لدى الأشخاص الذين داوموا على أكل الفلفل الحار، والذين شملتهم العينة وأغلبهم من الفئات الشابة، و”تراجعت نسبة الكوليسترول في أجسامهم كما أن احتمال وفاتهم تراجع بنسبة 13 في المئة”.