 “الشرعية” على مشارف ميناء المخأ الاستراتيجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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“الشرعية” على مشارف ميناء المخأ الاستراتيجي

“الشرعية” على مشارف ميناء المخأ الاستراتيجي
المناطق - وكالات

أكد مصدر عسكري يمني أن قوات الشرعية باتت على مشارف ميناء المخأ الاستراتيجي على شريط البحر الأحمر، مساء الجمعة.

وقال المصدر إن قوات الشرعية باتت على مشارف المخأ، وعلى بعد بضع كيلومترات من مركز البلدة والميناء الهام، مشيراً إلى أن قوات الشرعية تعمل على نزع الألغام التي زرعها الانقلابيون بكثافة في محاولة لمنع تقدم القوات صوب البلدة الاستراتيجية.

من جانبه، قال النقيب أحمد بامدحن، قائد كتيبة في القوات المتقدمة “قواتنا باتت على مشارف الميناء الهام في المخأ، وتحريرها سيتم خلال ساعات فقط”. وأكد بامدحن انهيار الميليشيات الانقلابية، مشيداً بدعم قوات التحالف العربي ومقاتلاته في الجو.

 

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