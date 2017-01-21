 تعرف على دليل برنامج “حساب المواطن” بشأن آلية التسجيل والأسئلة الشائعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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تعرف على دليل برنامج “حساب المواطن” بشأن آلية التسجيل والأسئلة الشائعة

تعرف على دليل برنامج “حساب المواطن” بشأن آلية التسجيل والأسئلة الشائعة
المناطق - الرياض

في الوقت الذي أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن بدء التسجيل في برنامج “حساب المواطن” سيكون في الأول من فبراير المقبل، تعيد “المناطق” لقرائها نشر الدليل الإرشادي الذي يشرح آلية التسجيل والأسئلة الشائعة للبرنامج.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة توجيه البدل الحكومي إلى الأسر السعودية بشكل مباشر عبر منصّة إلكترونية موحدة، ويسعى إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الهيكلية من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.

وبحسب آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج؛ هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل بسكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم بالبرنامج بشكل آلي دون الحاجة إلى التسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

الدليل عبر هذا الرابط

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