 خادم الحرمين يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد .. أقوى فيلم وثائقي عن المعتقل الدوسري يكشف تفاصيل اعتقاله بهتانا (فيديو) موقف صادم.. لمقتل رجل أعمى برصاص الشرطة الأمريكية تحذيرات عالمية من هذه العملة.. يستخدمها “داعش” لتمويل عملياته مقتل 5 جنود أتراك بهجوم لداعش في الباب السورية شاهد.. منظر بديع قد لا تشاهده مرتين في حياتك موجة البرد في أوروبا تهدد 23 ألف طفل لاجئ بـ”الموت” خادم الحرمين يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية تعرف على دليل برنامج “حساب المواطن” بشأن آلية التسجيل والأسئلة الشائعة “الشرعية” على مشارف ميناء المخأ الاستراتيجي وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة اليمامة في الرياض فوائد مدهشة للفلفل الحار.. يقلل السمنة ويقي من أمراض القلب والشرايين بالفيديو .. اشتباكات وأعمال عنف في واشنطن احتجاجاً على تنصيب ترامب

خادم الحرمين يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

خادم الحرمين يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق .

وأشاد حفظه الله بهذه المناسبة بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، مؤكدا الحرص على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة وفق رؤية استراتيجية شاملة تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>