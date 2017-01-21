 موجة البرد في أوروبا تهدد 23 ألف طفل لاجئ بـ”الموت” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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موجة البرد في أوروبا تهدد 23 ألف طفل لاجئ بـ”الموت”

موجة البرد في أوروبا تهدد 23 ألف طفل لاجئ بـ”الموت”
المناطق - وكالات

قالت المنظمة الدولية للطفولة (اليونيسف) اليوم إن اكثر من 23 الف طفل لاجئ ومهاجر يمكن أن يصابوا بالتهابات تنفسية حتى الموت بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم نتيجة موجة البرد الشديد التي تجتاح أوروبا.

وأفادت المنظمة في بيان لها بأن هذا التحذير يأتي مع غياب أي مؤشرات على انحسار موجة الطقس الشديد البرودة والعواصف التي تجتاح وسط وشرق وجنوب أوروبا حيث لا يزال نحو 23700 طفل لاجئ ومهاجر بينهم أطفال رضع وحديثو الولادة، عالقون في اليونان والبلقان حيث انخفضت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى ما دون 20 درجة مئوية.

وارتفع عدد الوفيات جراء البرد في أوروبا إلى أكثر من 60 بالغ خلال أيام قليلة فقط، وكان معظم الضحايا من المهاجرين والمشردين.

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