شاهد.. منظر بديع قد لا تشاهده مرتين في حياتك

تداول مغردون مقطعاً لفيديو رائع، يوثق طائرة تحلق داخل حزام سحابي ممتد، أثناء رحلة طيران فوق السحاب.

وأظهر الفيديو الذي التقط من الزجاج الأمامي لكابينة الطيار المنظر البديع والمخيف للطائرة التي ترتفع فوق السحاب وشاهد متداولوه مدى الرؤية التي يشاهدها الطيار ومساعده أثناء التحليق لارتفاعات تتجاوز 30 ألف قدم عن الأرض.

يذكر أن جميع الطائرات مجهّزة برادارات جويّة تُساعد الطيارين على معرفة مواقع السحب المتراكمة، أيضاً تُسهّل قراءات الرادار على تفادي الدخول في السحب السوداء والتي تسبّب عادةً الاهتزازات للطائرات.