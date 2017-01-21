 شاهد.. منظر بديع قد لا تشاهده مرتين في حياتك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. منظر بديع قد لا تشاهده مرتين في حياتك

شاهد.. منظر بديع قد لا تشاهده مرتين في حياتك
المناطق - الرياض

تداول مغردون مقطعاً لفيديو رائع، يوثق طائرة تحلق داخل حزام سحابي ممتد، أثناء رحلة طيران فوق السحاب.

وأظهر الفيديو الذي التقط من الزجاج الأمامي لكابينة الطيار المنظر البديع والمخيف للطائرة التي ترتفع فوق السحاب وشاهد متداولوه مدى الرؤية التي يشاهدها الطيار ومساعده أثناء التحليق لارتفاعات تتجاوز 30 ألف قدم عن الأرض.

يذكر أن جميع الطائرات مجهّزة برادارات جويّة تُساعد الطيارين على معرفة مواقع السحب المتراكمة، أيضاً تُسهّل قراءات الرادار على تفادي الدخول في السحب السوداء والتي تسبّب عادةً الاهتزازات للطائرات.

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