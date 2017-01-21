 شاهد .. أقوى فيلم وثائقي عن المعتقل الدوسري يكشف تفاصيل اعتقاله بهتانا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد .. أقوى فيلم وثائقي عن المعتقل الدوسري يكشف تفاصيل اعتقاله بهتانا (فيديو) موقف صادم.. لمقتل رجل أعمى برصاص الشرطة الأمريكية تحذيرات عالمية من هذه العملة.. يستخدمها “داعش” لتمويل عملياته مقتل 5 جنود أتراك بهجوم لداعش في الباب السورية شاهد.. منظر بديع قد لا تشاهده مرتين في حياتك موجة البرد في أوروبا تهدد 23 ألف طفل لاجئ بـ”الموت” خادم الحرمين يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية تعرف على دليل برنامج “حساب المواطن” بشأن آلية التسجيل والأسئلة الشائعة “الشرعية” على مشارف ميناء المخأ الاستراتيجي وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة اليمامة في الرياض فوائد مدهشة للفلفل الحار.. يقلل السمنة ويقي من أمراض القلب والشرايين بالفيديو .. اشتباكات وأعمال عنف في واشنطن احتجاجاً على تنصيب ترامب

شاهد .. أقوى فيلم وثائقي عن المعتقل الدوسري يكشف تفاصيل اعتقاله بهتانا

المناطق - الرياض

كشف فيلم وثائقي قضية المعتقل السعودي في السجون الأمريكية خالد الدوسري، والتهم التي وجهت إليه بعد طلبه مادة كيميائية من على موقع أمازون بحكم تخصصه الدراسي.

ووفقأً للفيلم الذي نشرته قناة “روتانا خليجية”، قال شقيقه:” إنه بحكم دراسة أخي قام بشراء مجموعة مواد كيميائية من موقع Amazon بأوراقه وهويته الشخصية، وطلب من Amazon مادة الفينول والتي تُستخدم في تحضير المنظفات المنزلية لتجارب كيميائية في صميم دراسته”.

وأضاف: “نقل موظف Amazon لـ FBII طلب أخي خالد لمادة الفينول، وأعرب عن شكه في نواياه لاستخدام المادة كطالب سعودي؛ حيث كان خالد يرغب في زيارة أهله في أول فبراير 2011؛ لكنه أجّل السفر لوقت آخر وقرر استغلال الوقت للسفر داخل أمريكا للنزهة؛ مما دعا FBI لأن تقوم بعملية تفتيش دقيقة لغرفته أثناء سفره للعطلة، دون إشعاره أو حتى علمه، وبعد عودته قُبِض عليه بشكل مفاجئ”.

وبحسب الفيلم، وجهت للدوسري اتهامات محاولة تفجير سدود ومحطات توليد كهرباء، محاولة تفجير ملهى ليلي، محاولة قتل الرئيس الأمريكي جورج بوش، محاولة حيازة أسلحة دمار شامل، محاولة تفجير مفاعل نووي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>