شاهد .. أقوى فيلم وثائقي عن المعتقل الدوسري يكشف تفاصيل اعتقاله بهتانا

كشف فيلم وثائقي قضية المعتقل السعودي في السجون الأمريكية خالد الدوسري، والتهم التي وجهت إليه بعد طلبه مادة كيميائية من على موقع أمازون بحكم تخصصه الدراسي.

ووفقأً للفيلم الذي نشرته قناة “روتانا خليجية”، قال شقيقه:” إنه بحكم دراسة أخي قام بشراء مجموعة مواد كيميائية من موقع Amazon بأوراقه وهويته الشخصية، وطلب من Amazon مادة الفينول والتي تُستخدم في تحضير المنظفات المنزلية لتجارب كيميائية في صميم دراسته”.

وأضاف: “نقل موظف Amazon لـ FBII طلب أخي خالد لمادة الفينول، وأعرب عن شكه في نواياه لاستخدام المادة كطالب سعودي؛ حيث كان خالد يرغب في زيارة أهله في أول فبراير 2011؛ لكنه أجّل السفر لوقت آخر وقرر استغلال الوقت للسفر داخل أمريكا للنزهة؛ مما دعا FBI لأن تقوم بعملية تفتيش دقيقة لغرفته أثناء سفره للعطلة، دون إشعاره أو حتى علمه، وبعد عودته قُبِض عليه بشكل مفاجئ”.

وبحسب الفيلم، وجهت للدوسري اتهامات محاولة تفجير سدود ومحطات توليد كهرباء، محاولة تفجير ملهى ليلي، محاولة قتل الرئيس الأمريكي جورج بوش، محاولة حيازة أسلحة دمار شامل، محاولة تفجير مفاعل نووي.