 هذه “الحقيبة” ترافق الرئيس الأمريكي دائما.. تمنحه الحق بتنفيذ أي هجوم نووي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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هذه “الحقيبة” ترافق الرئيس الأمريكي دائما.. تمنحه الحق بتنفيذ أي هجوم نووي

هذه “الحقيبة” ترافق الرئيس الأمريكي دائما.. تمنحه الحق بتنفيذ أي هجوم نووي
المناطق - وكالات

ترافق الرئيس الأميركي “حقيبة سوداء” بداخلها شفرة سرية خاصة بالنظام النووي الأميركي، وتمنحه الحق بتنفيذ أي هجوم نووي يهدد الأمن القومي الأمريكي.

وسواء كان الرئيس في مكتبه بالبيت الأبيض أو خارج الولايات المتحدة ترافقه الحقيبة التي يملك الرئيس وحده مفاتيح شفرتها السرية.

وخلال حملتها الانتخابية تساءلت المرشحة هيلاري كلينتون عن مستقبل السلاح النووي الأميركي في حال فوز ترمب بالرئاسة، معتبرة ترمب شخصية مزاجية وغير مؤهلة لمسؤولية من هذا النوع.

هذا فضلاً عن سخرية أوباما خلال تجمع في ولاية فلوريدا في إطار دعمه لحملة كلينتون متسائلاً كيف لشخص غير قادر على إدارة حسابه على “تويتر”، الاحتفاظ بشفرة السلاح النووي.

ومن المعروف أن الرئيس الأميركي خلال فترة رئاسته ترافقه حقيبة سوداء بداخلها الشفرة النووية، حيث يسمح للرئيس إعطاء أمر بتنفيذ هجوم نووي في حال كان بعيداً عن غرفة العمليات في البيت الأبيض.

هذه الحقيبة السوداء تعرف أيضاً باسم “حقيبة الطوارئ” و”حقيبة الزر”. بداخلها توجد بطاقة خاصة بالرئيس تعرف باسم “بسكويت” مزودة برموز الإطلاق النووي، وكتيب يتضمن تعليمات تشغيل النظام النووي.

ونجد أن هذه الحقيبة ترافق الرئيس بشكل دائم سواء كان في البيت الأبيض، أو في موكب، أو على متن طائرة الرئاسة وحتى أثناء وجوده في المصعد. ويتناوب على حملها 5 من جنود الكومندوز تلقوا تدريباً خاصاً بآلية التعامل مع هذه الحقيبة المهمة.

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