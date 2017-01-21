احتراق وحدة التكييف بمستشفى الحرث يستنفر الدفاع المدني

استنفر الدفاع المدني الليلة الماضية فرقه لإخماد حريق وانبعاث وتصاعد الدخان بمستشفى الحرث العام جراء احتراق وحدة التكييف بالمستشفى وتم اخلاء الطاقم الطبي المتواجد بالمسشتفى .

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني بأنه وردنا بلاغ عن وقوع حادث حريق بمستشفى الحرث العام وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن حريق في وحدة تكييف على سطح المبنى وانتشار الدخان بداخل المستشفى عبر قنوات التكييف وتم السيطرة على الحريق من قبل الفرقه وطرد الدخان من المبنى واخلاء الطاقم الطبي .

وأشار الى أن سبب الحادث إلتماس كهربائي في وحدة التكييف ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، موضحا انه تم تسليم الموقع للمدير المناوب مع التأكيد على أهمية ضرورة عمل صيانة للموقع من قبل فرق الصيانة بالمستشفى.