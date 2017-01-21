 احتراق وحدة التكييف بمستشفى الحرث يستنفر الدفاع المدني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير حائل يبارك للطائيين التأهل احتراق وحدة التكييف بمستشفى الحرث يستنفر الدفاع المدني شاهد .. “الوليد” يداعب أحفاده في نزهة برية.. وينهي اليوم بتوزيع شقق وسيارات على مواطنين معارك البرلمانات تنتقل إلى النساء.. شجار عنيف بين “نائبات” تركيا هذه “الحقيبة” ترافق الرئيس الأمريكي دائما.. تمنحه الحق بتنفيذ أي هجوم نووي شاهد .. أقوى فيلم وثائقي عن المعتقل الدوسري يكشف تفاصيل اعتقاله بهتانا (فيديو) موقف صادم.. لمقتل رجل أعمى برصاص الشرطة الأمريكية تحذيرات عالمية من هذه العملة.. يستخدمها “داعش” لتمويل عملياته مقتل 5 جنود أتراك بهجوم لداعش في الباب السورية شاهد.. منظر بديع قد لا تشاهده مرتين في حياتك موجة البرد في أوروبا تهدد 23 ألف طفل لاجئ بـ”الموت” خادم الحرمين يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

احتراق وحدة التكييف بمستشفى الحرث يستنفر الدفاع المدني

احتراق وحدة التكييف بمستشفى الحرث يستنفر الدفاع المدني
جازان - المناطق

استنفر الدفاع المدني الليلة الماضية فرقه لإخماد حريق وانبعاث وتصاعد الدخان بمستشفى الحرث العام جراء احتراق وحدة التكييف بالمستشفى وتم اخلاء الطاقم الطبي المتواجد بالمسشتفى .

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني بأنه وردنا بلاغ عن وقوع حادث حريق بمستشفى الحرث العام وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن حريق في وحدة تكييف على سطح المبنى وانتشار الدخان بداخل المستشفى عبر قنوات التكييف وتم السيطرة على الحريق من قبل الفرقه وطرد الدخان من المبنى واخلاء الطاقم الطبي .

وأشار الى أن سبب الحادث إلتماس كهربائي في وحدة التكييف ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، موضحا انه تم تسليم الموقع للمدير المناوب مع التأكيد على أهمية ضرورة عمل صيانة للموقع من قبل فرق الصيانة بالمستشفى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>