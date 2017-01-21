 تركيا.. “صلاحيات الرئيس” في طريقه للاستفتاء بعد موافقة البرلمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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تركيا.. “صلاحيات الرئيس” في طريقه للاستفتاء بعد موافقة البرلمان

تركيا.. “صلاحيات الرئيس” في طريقه للاستفتاء بعد موافقة البرلمان
المناطق - فرانس برس

وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرحه على الاستفتاء في الربيع.

ونال نص المشروع 339 صوتاً أي أكثر بتسع أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لإحالته على الاستفتاء.

وإثر الجلسة قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن “أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي”.

وأضاف أنه يجب أن “لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ (…) القرار الأفضل”.

وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا.

وإلغاء هذا المنصب الذي يتولاه حالياً بن علي يلديريم، سيشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية العلمانية في 1923.

ويلديريم المؤيد للإصلاح الذي سيفضي إلى إلغاء منصبه، قد يعين بحسب الإعلام نائباً للرئيس في النظام الرئاسي الجديد.

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