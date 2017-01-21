الجياد “كافلة وعنود الترابيع وحايم وبإذن الله” أبطال كرنفال “كؤوس الملوك” الثاني

انطلقت مساء اليوم فعاليات كرنفال “كؤوس الملوك ” الذي ينظمه نادي الفروسية على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الثاني على التوالي ، حيث أقيمت الأشواط الرئيسية لليوم الأول على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – ، وعلى كؤوس أصحاب السمو الملكي الأمراء سلطان بن عبدالعزيز، وبدر بن عبدالعزيز، ونايف بن عبدالعزيز – رحمهم الله – .

وفور نهاية الشوط السابع على كأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – لمسافة 1600 متر “الفئة الثانية” ، توج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بكأس المركز الأول ومبلغ 250.000 ريال بعد فوز الجواد ( كافلة ) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – بالمركز الأول ، فيما سلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الفائز بالمركز الأول في الشوط الثامن على كأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز – رحمه الله – لمسافة 1800 متر “الفئة الثانية” ومبلغ 250.000 ريال لسلطان المنديل بعد فوز الجواد ( عنود الترابيع ) لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز .

وكان الشوط التاسع على كأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – لمسافة 1400 متر “الفئة الثانية” وتوج من خلاله صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز ، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بالكأس ومبلغ 250.000 ريال بعد فوز الجواد ( حايم ) بالمركز الأول ، فيما توج صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بكأس المركز الأول في الشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – لمسافة 1600 متر “الفئة الأولى”ومبلغ 400.000 ريال بعد فوز الجواد ” بإذن الله ” لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – .

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية عن سعادته بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع وهي كرنفال «كؤوس الملوك» ، مقدماً التهنئة للفائزين في سباقات هذا اليوم ، ومتمنياً مشاركة اسطبلات اخرى في سباقات الغد على كؤوس الملوك سعود ، فيصل ، خالد ، فهد – رحمهم الله – ، مؤكداً أن هذه السباقات نشاهد من خلالها أفضل خيول المملكة العربية السعودية وهذه اعطت اضافة للسباقات ، مشيراً أن كل من شارك في هذه السباقات هو بالحقيقة فائز.

من جهته عبر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير عن سعادته بأن يكون أول من يفوز بكأس صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – لما له من مكانه خاصة في قلوب ابناء المملكة العربية السعودية ، مقدماً شكره لسمو الأمير متعب بن عبدالله صاحب هذا التنظيم الأكثر من رائع ، ومتمنياً التوفيق لنادي الفروسية تحت قيادة سموه .

وأكد سمو الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية أن الوفاء والتواصل بين القيادة وإخوانهم من سبقهم بالعمل في خدمة هذه البلاد ليس بمستغرب ، مؤكداً بأن مباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لفكرة إقامة هذا المهرجان هي تجويد للوفاء الذي اعتدنا عليه ، مقدماً التهنئة للأمير متعب بن عبدالله وجميع أبناء الملك عبداالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – لفوزهم بأول كأس يحمل أسم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – .

وشهد الكرنفال اليوم حضوراً كثيفاً تفاعل مع الفعاليات المصاحبة منها المعزوفات الوطنية التي قدمتها فرقة موسيقى الحرس الوطني ، والألوان الشعبية ، وشاشات LED متنقلة عرضت السباق والفعاليات المصاحبة للجمهور في المواقف الخارجية وقسم العوائل ، إضافة إلى معرض رسومات الخيل ، وركن الرسومات العام ، وركن رسومات للأطفال ، وكتابة رسائل لجنود الوطن المرابطين على الحدود على لوح ثابت .

يذكر بأن فعاليات كرنفال كؤوس الملوك يستكمل غداً السبت بأربع سباقات رئيسية على كؤوس الملوك سعود ، فيصل ، خالد ، فهد – رحمهم الله – .