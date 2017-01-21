 الشيوخ الأمريكي يوافق على “ماتيس” وزيرا للدفاع و”كيلي” للأمن الداخلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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الشيوخ الأمريكي يوافق على “ماتيس” وزيرا للدفاع و”كيلي” للأمن الداخلي

الشيوخ الأمريكي يوافق على “ماتيس” وزيرا للدفاع و”كيلي” للأمن الداخلي
المناطق_وكالات

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، على تعيين الجنرال جيمس ماتيس وزيرا للدفاع، والجنرال المتقاعد جون كيلي وزيرا للأمن الداخلي.
وماتيس (66 عاما) الضابط السابق في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، واحد من الشخصيات الأكثر توافقية في إدارة ترامب، وأصبح أول عضو في إدارة دونالد ترامب ينال الضوء الأخضر من المجلس، يليه كيلي، وذلك بعد ساعات من أداء الرئيس اليمين.

وحصل ماتيس على 98 صوتا مؤيدا في مقابل صوت واحد معارض، فيما وافق 88 عضوا على تعيين كيلي مقابل اعتراض 11 عضوا فقط، ولم يصوت عضو واحد فقط.

ويحظى ماتيس الذي قاتل في العراق وأفغانستان بالاحترام، ولم يجد نفسه مضطرا لبذل مجهود كبير من أجل إقناع أعضاء مجلس الشيوخ.

ففي حين يثير ترامب قلق العديد من المسؤولين الأمريكيين، الديمقراطيين والجمهوريين، بسبب موافقه من روسيا، فإن ماتيس طمأنهم من خلال تعبيره عن حذره إزاء موسكو.

وقد أثنى ماتيس أيضا على وكالات الاستخبارات الأميركية التي انتقدها ترامب علنا.

ونشر البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني وثيقة تحدد الإطار العام لسياسة الدفاع التي سيعتمدها ترامب، ويريد الرئيس الجديد “إعادة بناء الجيش الأميركي”، دون أن يدع “بلدانا أخرى تتجاوز قدراتنا العسكرية”.

ويريد ترامب أيضا زيادة القدرات الدفاعية الصاروخية الأميركية في مواجهة التهديدات البالستية الكورية الشمالية والإيرانية.

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