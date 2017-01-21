مونديال اليد.. مواجهتان صعبتان لمصر وقطر بدور الـ16

حققت ألمانيا الفوز الخامس في نهاية الدور الأول من كأس العالم لكرة اليد، الجمعة، لتتصدر المجموعة الثالثة وتضرب موعدا مع قطر رابع المجموعة الرابعة في ثمن نهائي البطولة المقامة في فرنسا.

أما المنتخب العربي الثاني الذي تأهل إلى دور الـ 16 فهو المنتخب المصري ثالث المجموعة الرابعة، الذي يصطدم بنظيره الكرواتي ثاني المجموعة الثالثة.

وتغلبت ألمانيا على كرواتيا 28-21 في المجموعة الثالثة، ليصل بطل أوروبا للعلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات، وينضم بهذا الإنجاز إلى فرنسا المضيفة حاملة اللقب وإسبانيا.

والتقى منتخبا ألمانيا وقطر وصيفة النسخة الماضية، في أولمبياد ريو دي جانيرو الصف الماضي، ففازت ألمانيا 34-22 في ربع النهائي.

وحلت كرواتيا ثانية في المجموعة لتواجه في دور الـ16 مصر التي خسرت أمام السويد 26-33 في المجموعة الرابعة في باريس.

وتخلفت مصر في الشوط الأول 9-15، ثم حسم المنتخب السويدي المواجهة بنتيجة 33-26.

وسجل لمصر التي تجمد رصيدها عند 6 نقاط في المركز الثالث، إسلام عيسى 7 أهداف ويحيى الدرع 5 أهداف، فيما كان نيكلاس إيكبرغ الأفضل لدى السويد بثمانية أهداف.

وفي المجموعة الثالثة، حققت السعودية فوزها الأول في دور المجموعات بعد 4 خسارات، على حساب تشيلي 26-25، فيما خسرت البحرين مباراتها الخامسة على التوالي في المجموعة الرابعة أمام الأرجنتين 17-26.

وستكون مواجهات ثمن النهائي كالتالي:

– السبت: النروج مع مقدونيا، فرنسا مع أيسلندا، روسيا مع سلوفينيا، البرازيل مع إسبانيا.

– الأحد: تشيلي أو بيلاروسيا مع الدنمارك، المجر أو بيلاروسيا مع السويد، ألمانيا مع قطر، كرواتيا مع مصر.