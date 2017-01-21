 الجهات الأمنية تداهم حي الحرازات في جدة ومقتل عناصر إرهابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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الجهات الأمنية تداهم حي الحرازات في جدة ومقتل عناصر إرهابية

الجهات الأمنية تداهم حي الحرازات في جدة ومقتل عناصر إرهابية
المناطق - جدة

باشرت الجهات الأمنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عملية أمنية ضد إرهابيين خطِرِين في حي الحرازات بمحافظة جدة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو للعملية، حيث تظهر محاصرة رجال الأمن للموقع الذي يتحصن به المطلوبون، وترصد حدوث تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمطلوبين، ووقوع انفجار بالقرب من الموقع.

وأظهرت مجموعة من الصور مشاركة طيران الأمن في العملية للإطاحة بالمطلوبين، ولمساندة مهام الأمن في حفظ سلامة المواطنين المتواجدين بالمنطقة المحيطة.

وأفادت مصادر بانتهاء العملية، ومن المنتظر صدور بيان عن وزارة الداخلية بعد قليل لكشف التفاصيل.

 

 

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