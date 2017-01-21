 سرقوا أموال اليتامى والفقراء .. جمعية خيرية تتعرض للسطو والسرقة بالعوامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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سرقوا أموال اليتامى والفقراء .. جمعية خيرية تتعرض للسطو والسرقة بالعوامية

سرقوا أموال اليتامى والفقراء .. جمعية خيرية تتعرض للسطو والسرقة بالعوامية
المناطق_الرياض

اقتحم مجموعة من اللصوص جمعية العوامية الخيرية، واستولوا على ما بها من مبالغ مالية، بعد كسرهم للخزائن الموجودة بها واحدة رئيسية واثنتين فرعيتين.

وسطا المجهولون على خزائن الجمعية الخيرية بواسطة آلة خاصة بقص الحديد، كما قاموا ببعثرت الأوراق والمستندات الموجودة، وذلك وفقًا لـ “عكاظ”.

وأعربت جمعية العوامية عن بالغ حزنها من تعرض مؤسسة اجتماعية خيرية إلى اعتداء بالسرقة، واصفة الحادث بالآثم الذي لم يراع حرمة الفقراء واليتامى وبقيّة أبناء البلد.

وأكدت الجمعية في بيان لها أن جمعية العوامية الخيرية لم تدخر جهدا في مساعدة المحتاجين واليتامى.

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