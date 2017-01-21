اجتماع تنسيقي بين الأمانة وكهرباء نجران.. أمين نجران المكلف: تطابق الرؤى ووجود الخطط تسهم في إنجاز المشاريع

عقد امين منطقة نجران المكلف المهندس على آل حرفش ومدير شركة الكهرباء المهندس صالح الغامدي بصالة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الأمانة اجتماعاً تنسيقياً بمشاركة عدد من المختصين في الجهتين لبحث سبل التعاون والتكامل في المشاريع والخدمات المقدمة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها تحديد فريق عمل مكون من الأمانة وشركة الكهرباء لتحديد أولويات خطط تطوير الأحياء وآلية إصدار الرخص والتصاريح وكذلك آلية توثيق المسارات وإثبات السداد وآلية تطبيق الغرامات على المقاولين كما تم مناقشة آلية إصدار الرخص في المواقع خارج المخططات الحكومية بالإضافة إلى ترسيم وإنشاء طريق اسفلتي لمحطة الخالدية وكذلك إنشاء طريق اسفلتي آخر مباشر إلى محطة شمال نجران .

وبين آل حرفش في كلمته الافتتاحية عمق جوانب التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأمانة وشركة الكهرباء مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات التنسيقية لمتابعة المستجدات في المشاريع موضحاً في الوقت نفسة تطابق الرؤى ووجود خطط عمل مشتركة في ظل الاستفادة من الخبرات والتجارب التي ستُسهم في تطوير وتسريع تنفيذ خطوات وآليات إنجاز المشاريع المعترضة لتنفيذ مشروعات الأمانة التطويرية.

وقال المهندس صالح الغامدي أن الهدف من الاجتماع تذليل المعوقات التي تقف أمام إقامة أي مشروع حيوي يخدم المنطقة والبحث عن الحلول التي يحتاج إليها المقاول المنفذ للمشروع من أجل الانتهاء في الوقت المحدد له .

وفي الختام قدم آل حرفش شكره للجميع على تفاعلهم وحرصهم على أداء العمل بالتنسيق المطلوب فيما يخدم المصلحة العامة.