 الدخل الشهري 50 ألف ريال .. “الفوود تركس” تجذب “شباب الماجستير” كبديل للوظيفة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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الدخل الشهري 50 ألف ريال .. “الفوود تركس” تجذب “شباب الماجستير” كبديل للوظيفة !

الدخل الشهري 50 ألف ريال .. “الفوود تركس” تجذب “شباب الماجستير” كبديل للوظيفة !
المناطق_الرياض

أكد أصحاب عربات الطعام المتنقلة المعروفة بـ “الفوود تركس”، أن غالب القائمين على هذه العربات من حملة الشهادات العليا وأنهم اتجهوا لهذا العمل عوضًا عن انتظار الوظيفة.

وقال أصحاب “الفوود تركس” إن هذا النموذج الجديد من الاستثمار، أصبح أكثر جاذبية للشباب، كما أن هذه العربات أصبحت علامة مميزة لمدينة الرياض.

وكشف أصحاب “الفوود تركس” عن أن معدل الدخل الشهري للعربة الواحدة قد يتجاوز 50 ألف ريال، وفقا لـ “الوطن”.

ولفت شباب “الفوود تركس” إلى توسع الشباب السعودي في العمل بهذا المجال يعكس تغيرًا جذريًا في توجهاتهم نحو العمل الحر، وهو أحد الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030، التي تهتم بتشجع الشباب والشابات على التوجه للأعمال الحرة، بدلًا من انتظار الوظائف الحكومية.

وبالنسبة للرقابة الصحية على العربة أشار أصحاب العربات بمدينة الرياض إلى حصولهم على رخص سارية المفعول لمدة شهرين فقط، تخص مكان تواجدهم بحديقة مكتبة الملك فهد فقط، حيث يتوجب عليهم ترك المكان بعدها، مؤكدين حصولهم على البطاقات الصحية التي تخولهم ممارسة النشاط.

ونوه أصحاب عربات الطعام إلى أبرز العقبات التي تواجههم منها عدم سماح البلدية لهم بجلب عامل وحيد يهتم بنظافة العربة، بالإضافة إلى عدم السماح باستعمال أسطوانات الغاز وغياب بعض التشريعات المنظمة لهذا النشاط وعدم التنسيق بين الأجهزة الحكومية لتوجيههم لبعض الأماكن.

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