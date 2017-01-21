 شاهد.. لفتة إنسانية من أمير الرياض مع شاب قضى 15 عاماً على السرير الأبيض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

13 قتيلاً و47 جريحاً بانفجار قنبلة في سوق بباكستان وزير المالية: في 2030 المملكة لن تحتاج للنفط لتغطية الميزانية معلمة بمدرسة تحفيظ القرآن بالباحة تشجع طالباتها بجنيهات ذهبية ورواتب شهرية مصادر: برمجة الصرافات الآلية على العملة الجديدة قد تستغرق 6 أشهر فريق إسعافي من البدع ينقذ طفلا تعرض للدهس في تبوك إدارة “مهرجان مزاين الإبل” تستعد لإطلاق مسابقة ” شيلات الوطن “ “العمل” : “مساند” اختصر مدة إصدار تأشيرات العمالة المنزلية إلى يوم واحد إلكترونياً شاهد.. لفتة إنسانية من أمير الرياض مع شاب قضى 15 عاماً على السرير الأبيض الدخل الشهري 50 ألف ريال .. “الفوود تركس” تجذب “شباب الماجستير” كبديل للوظيفة ! اجتماع تنسيقي بين الأمانة وكهرباء نجران.. أمين نجران المكلف: تطابق الرؤى ووجود الخطط تسهم في إنجاز المشاريع سرقوا أموال اليتامى والفقراء .. جمعية خيرية تتعرض للسطو والسرقة بالعوامية الجهات الأمنية تداهم حي الحرازات في جدة ومقتل عناصر إرهابية

شاهد.. لفتة إنسانية من أمير الرياض مع شاب قضى 15 عاماً على السرير الأبيض

شاهد.. لفتة إنسانية من أمير الرياض مع شاب قضى 15 عاماً على السرير الأبيض

زار الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ضمن جولته في محافظة ثادق مستشفى ثادق وطلب زيارة المرضى..

واطلع سموه على حالة شاب قضى 15 عاما في المستشفى ووجه حفظه الله بنقله لمدينة الامير سلطان للخدمات الإنسانية  بعدما استمع لطلباته.

و أظهر فيديو لزيارة أمير الرياض و حواره مع الشاب بساطو و تواضع الأمير فيصل بن بندر و حرصه على مساعدة الشاب و الاستماع لطلباته و تنفيذها ..
و في بداية الزيارة دخل الأمير على الشاب برفقة المسؤولين و الأطباء و تكلم مع الشاب المنوم و سأله عن حالته و رد عليه بأنه شلل بسبب حادث و أنه قضى 15 سنة بالمستشفى .

و بدا الأمير فيصل متأثرا بحالة الشاب المريض و أمر مرافقيه بحديث انفرادي مع الشاب للاستماع لمطالبه و احتياجاته .

و أعطى الشاب ورقه للأمير فيها طلب لتثبيت أخيه في وظيفة و طلب الأمير رقم جوال الشاب و كتبه على الورقة مع اسمه ..و قال له مازحا “عندك 3 ستات” إذ يحوي رقم جواله على 666 .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>