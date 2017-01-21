شاهد.. لفتة إنسانية من أمير الرياض مع شاب قضى 15 عاماً على السرير الأبيض

زار الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ضمن جولته في محافظة ثادق مستشفى ثادق وطلب زيارة المرضى.. واطلع سموه على حالة شاب قضى 15 عاما في المستشفى ووجه حفظه الله بنقله لمدينة الامير سلطان للخدمات الإنسانية بعدما استمع لطلباته.

و أظهر فيديو لزيارة أمير الرياض و حواره مع الشاب بساطو و تواضع الأمير فيصل بن بندر و حرصه على مساعدة الشاب و الاستماع لطلباته و تنفيذها ..

و في بداية الزيارة دخل الأمير على الشاب برفقة المسؤولين و الأطباء و تكلم مع الشاب المنوم و سأله عن حالته و رد عليه بأنه شلل بسبب حادث و أنه قضى 15 سنة بالمستشفى .