 إدارة “مهرجان مزاين الإبل” تستعد لإطلاق مسابقة ” شيلات الوطن “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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إدارة “مهرجان مزاين الإبل” تستعد لإطلاق مسابقة ” شيلات الوطن “

إدارة “مهرجان مزاين الإبل” تستعد لإطلاق مسابقة ” شيلات الوطن “
المناطق - واس

تستعد إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل لإطلاق مسابقة للمواهب في فن الشيلات تحت مسمى ” شيلات الوطن ” خلال الأيام المقبلة، وستعلن قريبًا عن شروطها وكل مايتعلق بها، بما يضمن مشاركة أكبر عدد من المواهب في الشيلات .
وحرصت إدارة المهرجان على توفير مسابقة تنافسية تحفيزية للمواهب والمهتمين بالشيلات بشكل عام, وذلك من خلال بدء تصفيات أولية للمنشدين تؤهلهم للانطلاق إلى التصفيات النهائية التي سيتم بثها بشكل مباشر على التلفزيون لإضافة روح حماسية أكثر .
ويتوقع لهذه المسابقة رواجاً عالياً بين المهتمين، حيث سيتولى لجنة التحكيم فيها عددٌ من المشاهير والمتمكنين في مجال الشيلات، ممن حصدوا إعجاب الكثيرين على جمال الصوت والمحافظة على تقاليدها المتوارثة وألحانها الأصلية في سبيل الوصول إلى الفائدة القصوى للمشاركين والجمهور.
وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص إدارة المهرجان على تعزيز الهوية الوطنية وتأصيل الإرث الثقافي من خلال هذا المهرجان، وسيتم إعلان الجوائز المتعلقة بالمسابقة لاحقاً بتفاصيلها, التي تصل إلى مبالغ نقدية عالية لدعم تراث الشيلة خاصة والموروث الثقافي المميز عامة.
يذكر أن لجنة فرز الأصوات ستستقبل مشاركات المواهب على البريد الإلكتروني ( Shelat@darah.org.sa ) .

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