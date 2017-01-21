فريق إسعافي من البدع ينقذ طفلا تعرض للدهس في تبوك

أنقذ فريق اسعافي من مستشفى البدع مساء أمس طفل يبلغ من العمر 11 عاماً تعرض للدهس في تبوك ، أتى ذلك أثناء عودة الفريق الى البدع بعد انتهاءه من مهمة عمل رسمية حيث تزامن مرور الفرقة الاسعافية لحظة وقوع الحادث , واوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله بن محمد العمراني ” لجوال منطقة تبوك ” أن المسعف فهد عوده الحويطي والطبيب مصطفى عبدالرحيم من مستشفى البدع قاما بعمل الاسعافات الأولية للطفل حيث قاما بإيقاف النزيف وعمل الجبيرة لكسور أصيب بها الطفل جراء الحادث وتم نقله على وجه السرعة الى طوارئ مستشفى الملك خالد لتلقي العلاج اللازم .

وأكد العمراني ان ما قام به زملاؤه هو عمل انساني وواجب وطني ويعكس مدى جاهزية الفرق الاسعافية في صحة تبوك لتقديم المساعدة في أسرع وقت .

من جهته قدم والد الطفل شكره وتقديره للمسعف الحويطي والدكتور مصطفى على انقاذهم لحياة إبنه .