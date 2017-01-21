 فريق إسعافي من البدع ينقذ طفلا تعرض للدهس في تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

13 قتيلاً و47 جريحاً بانفجار قنبلة في سوق بباكستان وزير المالية: في 2030 المملكة لن تحتاج للنفط لتغطية الميزانية معلمة بمدرسة تحفيظ القرآن بالباحة تشجع طالباتها بجنيهات ذهبية ورواتب شهرية مصادر: برمجة الصرافات الآلية على العملة الجديدة قد تستغرق 6 أشهر فريق إسعافي من البدع ينقذ طفلا تعرض للدهس في تبوك إدارة “مهرجان مزاين الإبل” تستعد لإطلاق مسابقة ” شيلات الوطن “ “العمل” : “مساند” اختصر مدة إصدار تأشيرات العمالة المنزلية إلى يوم واحد إلكترونياً شاهد.. لفتة إنسانية من أمير الرياض مع شاب قضى 15 عاماً على السرير الأبيض الدخل الشهري 50 ألف ريال .. “الفوود تركس” تجذب “شباب الماجستير” كبديل للوظيفة ! اجتماع تنسيقي بين الأمانة وكهرباء نجران.. أمين نجران المكلف: تطابق الرؤى ووجود الخطط تسهم في إنجاز المشاريع سرقوا أموال اليتامى والفقراء .. جمعية خيرية تتعرض للسطو والسرقة بالعوامية الجهات الأمنية تداهم حي الحرازات في جدة ومقتل عناصر إرهابية

فريق إسعافي من البدع ينقذ طفلا تعرض للدهس في تبوك

فريق إسعافي من البدع ينقذ طفلا تعرض للدهس في تبوك
المناطق - البدع - علي العميري
أنقذ فريق اسعافي من مستشفى البدع مساء أمس طفل يبلغ من العمر 11 عاماً تعرض للدهس في تبوك ، أتى ذلك أثناء عودة الفريق الى البدع بعد انتهاءه من مهمة عمل رسمية حيث تزامن مرور الفرقة الاسعافية لحظة وقوع الحادث , واوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله بن محمد العمراني ” لجوال منطقة تبوك ” أن المسعف فهد عوده الحويطي والطبيب مصطفى عبدالرحيم من مستشفى البدع قاما بعمل الاسعافات الأولية للطفل حيث قاما بإيقاف النزيف وعمل الجبيرة لكسور أصيب بها الطفل جراء الحادث وتم نقله على وجه السرعة الى طوارئ مستشفى الملك خالد لتلقي العلاج اللازم .
وأكد العمراني ان ما قام به زملاؤه هو عمل انساني وواجب وطني ويعكس مدى جاهزية الفرق الاسعافية في صحة تبوك لتقديم المساعدة في أسرع وقت .
من جهته قدم والد الطفل شكره وتقديره للمسعف الحويطي والدكتور مصطفى على انقاذهم لحياة إبنه .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>