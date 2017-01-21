 معلمة بمدرسة تحفيظ القرآن بالباحة تشجع طالباتها بجنيهات ذهبية ورواتب شهرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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معلمة بمدرسة تحفيظ القرآن بالباحة تشجع طالباتها بجنيهات ذهبية ورواتب شهرية

معلمة بمدرسة تحفيظ القرآن بالباحة تشجع طالباتها بجنيهات ذهبية ورواتب شهرية
المناطق- الباحة

بادرت معلمة بالمرحلة الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الباحة في استخدام أسلوب مشوق لتحفيز طالباتها، وذلك من خلال تخصيص جوائز ثمينة عبارة عن “رواتب شهرية” للمتفوقات.

وجاء في تفاصيل الخبر وفقاً لصحيفة “المدينة”، أن المعلمة التي تُدرّس في مجمَّع خديجة بنت خويلد لتحفيظ القرآن الكريم، أحضرت جنيهات ذهبية ووضعتها على شكل لوحة في الفصل، وتستبدلها بين حين وآخر بمبالغ ماليَّة من حسابها الخاص تحت مسمَّى (الرواتب الشهريَّة) حسب تفوُّق الطالبة.

ووفقاً للمصدر فإن المعلمة أبلغت أولياء أمور الطالبات بالجوائز المخصصة وشروط الحصول على الجنيهات الذهبيَّة، وأنها خصصت لتكريم المتفوقات دراسياً وأخلاقياً توزع عليهن نهاية كل يوم دراسي، ومن ثمَّ تسليم رواتب شهرية نهاية كل شهر لكل طالبة حسب الجنيهات التي تحصل عليها، ويتكرر ذلك على مدار الفصلين الدراسيين.

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