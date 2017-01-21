وزير المالية: في 2030 المملكة لن تحتاج للنفط لتغطية الميزانية

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة لا تضع سعراً مناسباً للنفط لتتمكن من تحقيق “رؤية 2030″، لافتاً إلى أن المملكة لن تحتاج في عام 2030 لإيرادات النفط لتغطية الميزانية.

وأضاف الوزير الجدعان في حوار مع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، خلال مشاركته في مؤتمر دافوس، أن المملكة تريد أن تحقق مستوى اقتصادياً معيناً؛ بحيث لا يكون لأسعار النفط وتذبذباتها أي أهمية بالنسبة لها، مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بحلول 2030.

وأكد الجدعان أن القدرة الشرائية للمواطن السعودي مازالت قوية، بالرغم من انخفاضها في الفترة الأخيرة، متوقعاً أن تعود للارتفاع بنهاية العام الجاري 2017، مع بدء حصول المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف على الدعم النقدي من الحكومة.

وفي رده على سؤال ما إذا كان هذا عصر التقشف بالنسبة للمملكة قال: “إنه عصر الكفاءة، الذي نبحث فيه عن نقاط قوتنا ونتأكد من أننا نستغلها بالكامل، إنه عصر التمعن في سلوكياتنا كحكومة وكشعب وإعادة النظر في الطريقة التي ننفق بها”.