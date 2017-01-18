 13 قتيلاً و47 جريحاً بانفجار قنبلة في سوق بباكستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

13 قتيلاً و47 جريحاً بانفجار قنبلة في سوق بباكستان وزير المالية: في 2030 المملكة لن تحتاج للنفط لتغطية الميزانية معلمة بمدرسة تحفيظ القرآن بالباحة تشجع طالباتها بجنيهات ذهبية ورواتب شهرية مصادر: برمجة الصرافات الآلية على العملة الجديدة قد تستغرق 6 أشهر فريق إسعافي من البدع ينقذ طفلا تعرض للدهس في تبوك إدارة “مهرجان مزاين الإبل” تستعد لإطلاق مسابقة ” شيلات الوطن “ “العمل” : “مساند” اختصر مدة إصدار تأشيرات العمالة المنزلية إلى يوم واحد إلكترونياً شاهد.. لفتة إنسانية من أمير الرياض مع شاب قضى 15 عاماً على السرير الأبيض الدخل الشهري 50 ألف ريال .. “الفوود تركس” تجذب “شباب الماجستير” كبديل للوظيفة ! اجتماع تنسيقي بين الأمانة وكهرباء نجران.. أمين نجران المكلف: تطابق الرؤى ووجود الخطط تسهم في إنجاز المشاريع سرقوا أموال اليتامى والفقراء .. جمعية خيرية تتعرض للسطو والسرقة بالعوامية الجهات الأمنية تداهم حي الحرازات في جدة ومقتل عناصر إرهابية

13 قتيلاً و47 جريحاً بانفجار قنبلة في سوق بباكستان

13 قتيلاً و47 جريحاً بانفجار قنبلة في سوق بباكستان
المناطق - فرانس برس

قتل 13 شخصاً وجرح 47 آخرون على الأقل، السبت، بانفجار قنبلة في سوق بالمناطق القبلية شمال غربي باكستان، وفق مسؤولين.

ووقع الاعتداء في سوق مكتظة للخضار في باراشينار، كبرى مدن إقليم كرام القبلي بالقرب من الحدود مع أفغانستان. وأكد مسؤولون أن حصيلة الضحايا سترتفع على الأرجح.

وقال المسؤول في إدارة باراشينار، اكرام الله خان، لوكالة فرانس برس، إن لانفجار نجم عن عبوة يدوية الصنع وضعت في صندوق للخضار.

من جهته، صرح المسؤول في مستشفى باراشينار، نور الله خان، لفرانس برس، أن 40 جريحا و11 جثة نقلوا إلى هذا المركز الطبي.

وأعلن الجيش الباكستاني أنه أرسل جنوداً إلى الموقع. وذكر في بيان مقتضب أن مروحياته تقوم بنقل المصابين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>