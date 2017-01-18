13 قتيلاً و47 جريحاً بانفجار قنبلة في سوق بباكستان

قتل 13 شخصاً وجرح 47 آخرون على الأقل، السبت، بانفجار قنبلة في سوق بالمناطق القبلية شمال غربي باكستان، وفق مسؤولين.

ووقع الاعتداء في سوق مكتظة للخضار في باراشينار، كبرى مدن إقليم كرام القبلي بالقرب من الحدود مع أفغانستان. وأكد مسؤولون أن حصيلة الضحايا سترتفع على الأرجح.

وقال المسؤول في إدارة باراشينار، اكرام الله خان، لوكالة فرانس برس، إن لانفجار نجم عن عبوة يدوية الصنع وضعت في صندوق للخضار.

من جهته، صرح المسؤول في مستشفى باراشينار، نور الله خان، لفرانس برس، أن 40 جريحا و11 جثة نقلوا إلى هذا المركز الطبي.

وأعلن الجيش الباكستاني أنه أرسل جنوداً إلى الموقع. وذكر في بيان مقتضب أن مروحياته تقوم بنقل المصابين.