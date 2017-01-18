 الأرصاد: فرصة لهطول أمطار متفرقة على وسط وشرق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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الأرصاد: فرصة لهطول أمطار متفرقة على وسط وشرق المملكة

الأرصاد: فرصة لهطول أمطار متفرقة على وسط وشرق المملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على وسط وشرق المملكة, مع فرصة لهطول أمطار متفرقة, كما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية, وتتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ، وعسير والباحة, تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض، فيما يتكوّن الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية وعلى الأجزاء الغربية لمنطقة الحدود الشمالية.

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