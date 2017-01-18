 مطار المدينة يحبط تهريب 975 جرام من مادة “الميثامفيتامين” المخدرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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مطار المدينة يحبط تهريب 975 جرام من مادة “الميثامفيتامين” المخدرة

مطار المدينة يحبط تهريب 975 جرام من مادة “الميثامفيتامين” المخدرة
المناطق - المدينة المنورة

تمكّن جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي من إحباط محاولة لتهريب كمية من مادة “الميثامفيتامين” المخدرة بلغت (975) جرام كانت مخبأة داخل حقيبة خاصة بأحد المسافرين.

وحول تفصيل ذلك قال فيصل الدباغ مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بحقيبة الملابس الخاصة بالراكب، وبعد إخضاعها لجهاز فحص الأمتعة وتفتيشها يدوياً، عُثر بداخلها على على حافظة طعام وبعد فك قاعدة الحافظة عُثر على (975) جرام من مادة “الميثامفيتامين” المخدرة، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبيّن مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز أن مادة “الميثامفيتامين” تُعد من المواد الكيميائية المخدرة التي يمنع دخولها, ذلك أن استخدامها يشكّل خطورة على صحة الفرد حيث أنها من المواد التي يُدمن عليها المُتعاطي, وأكد حرصهم على منع دخول مثل هذه الممنوعات وغيرها في سبيل حماية الوطن والمواطن.

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