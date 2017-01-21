 إحباط محاولة تهريب “هيروين” إلى داخل المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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إحباط محاولة تهريب “هيروين” إلى داخل المملكة

إحباط محاولة تهريب “هيروين” إلى داخل المملكة
المناطق - الرياض:

تمكّن جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض من إحباط محاولة لتهريب كمية مادة “الهيروين” المخدرة بلغت (865,3) من الجرام, كانت مُخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي سلطان الفهيد, أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على (110) كبسولة تحتوي جميعها على مادة “الهيروين” المخدرة, وجرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأشار الفهيد إلى أن محاولة التهريب عبر الأحشاء تُعد من الطرق المعروفة التي يلجأ إليها المهربون لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات، مؤكدًا أن الجمارك السعودية هيأت منذ فترة طويلة جميع السبل التقنية، إضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية، وذلك لكشف وضبط أي محاولة تهريب بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق.

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