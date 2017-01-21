رئيس الأركان اليمني: صبرنا لن يطول وعلى الانقلابيين الخضوع للسلم

ذكر رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد المقدشي، “أن صبر القوات المسلحة والشعب اليمني لن يطول وعلى الانقلابيين الخضوع للسلم والتوقف عن الدفع بأبناء اليمن إلى المهالك.

وأضاف خلال زيارته الخطوط الأمامية للمقاتلين في جبهة نهم، شرق صنعاء “إن دماء شهداء الجيش هي لحقن دماء بقية الشعب وأجياله المتعاقبة”.

واطلع المقدشي على ما حققه منتسبو اللواء 310 من انتصارات كبيرة وتطهير جبال رشح وبادين وحلبان ودوه وعشرات التباب والجبال ودحر العدو وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مشيرا إلى أن ضباط وأفراد اللواء 310 الذين قاتلوا في عمران، يحققون انتصارات عظيمة وسيصلون إلى صنعاء وعمران وصعدة قريبًا.