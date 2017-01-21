بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية.. دار التربية الاجتماعية بالرياض تحتفل بيوم اليتيم العربي

نظمت دار التربية الاجتماعية للبنين بالرياض احتفالية تمثل انطلاقة احتفالات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض باليوم العربي لليتيم .

حضر الاحتفالية وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الأستاذ عبدالحكيم بن جبران الشهراني ، ومساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض للتنمية الاجتماعية الأستاذ بدر بن نايف الحربي ، ومدراء الدور الايوائية ، وعدد من المهتمين بالأيتام ورعايتهم ، وجمع كبير من أبناء دار التربية والدور ذات العلاقة .

بدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي ، ثم آيات من الذكر الحكيم رتلها الابن سعد عبدالرحمن ، ثم ارتجل مذيع الحفل ياسر حكمي كلمة سرد فيها قصص نجاح لبعض الأيتام من واقع تجربته الشخصية لدى استضافته لهم في برنامجه الإذاعي .بعد ذلك عُرض فيلم وثائقي عن أنشطة وبرامج الدار وماتقدمه من خدمات لابنائها الأيتام ، اعقبها كلمة ابناء الدار القاها نيابة عنهم الابن بندر عبد الملك رحب فيها بالحضور وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثله بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على اهتمامها بفئة الايتام ، ثم قُدمت مسرحية بعنوان ” المقهى ” ، ثم مشهداًتمثيلياً بعنوان ( اقمها .. تستقم ) عن الصلاة قدمه عدد من الأبناء ، وتوالت فقرات الحفل وقدم احد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً تربوياً عن احد الظواهر السلبية بأسلوب فكاهي ، ثم ادى المنشد سعيد آل شينان مجموعة من الاناشيد تفاعل معها ابناء الدار . بعدها القى راعي الحفل وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة عبدالحكيم الشهراني كلمةً تحدث فيها عن اهمية يوم اليتيم ومايمثله للأبناء، مشيراً الى ان تخصيص يوم محدد في السنه للاحتفال مجرد اجراء روتيني حيث انهم محل الاهتمام دائماً ، كونهم جزء لايتجزأ من هذا الوطن الغالي ونصح الأبناء الايتام بالبحث عن كل مامن شأنه تحقيق نجاحهم .

وفي ختام الحفل تم تكريم موظفي الدار المتميزين والابناء المتفوقين ، وتوجه الجميع لتناول العشاءالمعد لهذه المناسبة

وعبّر مدير دار التربية الاجتماعية سعود العصيمي عن سعادته وسروره بتفاعل الأيتام في الحفل ومشاركتهم الإيجابية فيه ، مقدماً شكره للوزارة ممثلةً بفرعها في منطقة الرياض على اهتمامها بكل الفئات المشمولة بالرعاية ومن بينهم فئة الايتام ، كما خص بالشكر وكيل الوزاره للرعاية الاجتماعية والأسرة على حضوره ومشاركته مؤكداً ان البرامج والانشطة الموجهة للأيتام متواصلة طوال العام .