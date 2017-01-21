سياحة الباحة تنظم رحلة سياحية لطالبات جامعة نورة

ضمن جهود ومبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إطلاق برنامج “عيش السعودية” والذي حث عليه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود لربط المواطن بوطنه من خلال المعايشة وجعل النشىء يجول في مناطق المملكة والمواقع التي أنطلقت منها الوحدة الوطنية كذلك ليتعرف على تراث وطنه ومعالمه التاريخية والحضارية والسياحية ليتعايش مع هذه المواقع ويتفاعل معها.

وحيث أن سياحة الباحة تسعى لإنطلاقة هذا البرنامج بالرحله الثانيه من الباحه لعدد ٣٤ طالب من جامعه الباحة خلال الأسابيع المقبله ان شاء الله وينفذها مكتب عيون النسر لتنظيم الرحلات السياحيه بمشاركة المرشد السياحي صالح ابراهيم الزهراني وكذلك تنظيم عدة رحلات لبعض الجامعات والمدارس إلى منطقة الباحة وقد نفذ منها حتى الان للباحه رحله عيش السعوديه لطلاب جامعه الملك سعود ورحله عيش السعوديه لطالبات جامعه عفت قبل شهر ورحلة هذا الأسبوع لعدد ٣٠ طالبه من جامعه الأميرة نورة لزيارة المواقع الأثرية والتراثية والطبيعية بالمنطقة وبعد زيارة قرية ذي التراثية زار الوفد مهرجان ربيع المخواة وخيمة التسوق وسوق السبت والقرية القديمة بوسط بلجرشي.

من جهة أخرى بين مدير عام هيئة السياحة بالباحة الأستاذ زاهر محمد الشهري أن برنامج “عيش السعودية ” يعد برنامج وطني يدعو المواطن والمواطنه لاكتشاف وطنهم من خلال المشاركة في رحلات يعيش من خلالها تاريخه الوطني وتزيد من معرفته لوطنه بشكل أعمق، وتساهم في تقوية ارتباطه به وبتاريخه؛ ويسهم في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته والمساهمة في بناء مستقبله، وليكون من خلال هذه الرحلات ذكريات جميلة مرتبطة بمواقع بلاده.