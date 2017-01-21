اﻹطاحة بأخطر مروجي الخمور بأبي عريش

تمكن رجال اﻷمن بشرطة محافظة أبوعريش من اﻹطاحة بأحد أخطر المروجين الأفارقه وذلك أثناء محاولته ترويج كميات من المسكر حيث عثر بحوزته على 25 عبوة مليئة بمادة العرق المسكر باﻹضافة ل5 أكياس جاهزة للتعبئة في العبوات.

وفي سياق متصل تمكنت إحدى دوريات شرطة أبوعريش من ضبط 6 مخالفين وامرأتان أفارقة داخل إحدى العزب، ليتم إحالة اﻷشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته أشاد نائب مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بجهود الفرق القابضة حاثا على بذل المزيد من الجهود والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإخلال باﻷمن والله الموفق.